Подтверждена гибель на Украине кубанского казака

21 марта 2023, 21:41

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Войсковой судья Кубанского казачьего войска Александр Коржов погиб в ходе военной операции на Украине, сообщил заместитель губернатора Краснодарского края. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там не менее 119 уроженцев Кубани.

Как писал "Кавказский узел", Артем Пустовет и Денис Албу погибли на Украине, общее число погибших уроженцев Краснодарского края, гибель которых подтвердили власти, достигло 118.

В Краснодаре провели соревнования в память о казаке-добровольце, погибшем в ходе военной операции на Украине Андрее Коржове, сообщил 20 марта заместитель губернатора Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов в своем Telegram-канале.

Войсковой судья Кубанского казачьего войска, председатель казачьего суда Екатеринодарского отдела и заместитель атамана хуторского казачьего общества "Шереметевский курень" подъесаул Андрей Коржов погиб на Украине 19 мая 2022 года, сообщило издание 93.ru