21 марта 2023, 21:41
Подтверждена гибель на Украине кубанского казака
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Войсковой судья Кубанского казачьего войска Александр Коржов погиб в ходе военной операции на Украине, сообщил заместитель губернатора Краснодарского края. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там не менее 119 уроженцев Кубани.
Как писал "Кавказский узел", Артем Пустовет и Денис Албу погибли на Украине, общее число погибших уроженцев Краснодарского края, гибель которых подтвердили власти, достигло 118.
В Краснодаре провели соревнования в память о казаке-добровольце, погибшем в ходе военной операции на Украине Андрее Коржове, сообщил 20 марта заместитель губернатора Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов в своем Telegram-канале.
Войсковой судья Кубанского казачьего войска, председатель казачьего суда Екатеринодарского отдела и заместитель атамана хуторского казачьего общества "Шереметевский курень" подъесаул Андрей Коржов погиб на Украине 19 мая 2022 года, сообщило издание 93.ru
Коржов родился 11 января 1967 года, он был из семьи потомственных семиреченских и кубанских казаков. В 2009 году он вступил в казачье общество, в 2016-м его избрали председателем казачьего суда. В январе 2020 года стал войсковым судьей Краснодарского казачьего войска и заместителем атамана, говорится в публикации от 4 июня 2022 года.
Всего с начала военной операции власти и силовики на 21.30 мск 21 марта сообщили о гибели на Украине не менее 1640 жителей юга России, в том числе 919 жителей СКФО и 721 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список жителей СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.
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Автор: "Кавказский узел"