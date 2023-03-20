Двое кубанских военных погибли на Украине

20 марта 2023, 07:42

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Военнослужащие Артем Пустовет и Денис Албу погибли на Украине. С начала спецоперации официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 118 военных из Краснодарского края.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 марта стало известно, что во время спецоперации на Украине погиб Александр Мальцев из Лабинского района. Он стал, по меньшей мере, 116-м военнослужащим из Краснодарского края, чья гибель в ходе спецоперации была подтверждена официально.

Во время проведения спецоперации на Украине погибли военнослужащие из Краснодарского края Артем Пустовет и Денис Албу, сообщила депутат гордумы Краснодара Марианна Крылова.

Крылова опубликовала 15 марта на своей странице в соцсети "ВКонтакте" фотографии установленных в Краснодаре билбордов с портретами Пустосвета и Албу.

Таким образом, с начала военной операции власти официально подтвердили гибель в ней не менее 118 военных из Краснодарского края. Всего с начала военной операции власти и силовики на 06.00 мск 20 марта сообщили о гибели на Украине не менее 1632 жителей юга России, в том числе 917 жителей СКФО и 715 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список жителей СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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