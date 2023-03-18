Военный с Кубани убит на Украине

18 марта 2023, 17:07

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Рядовой Александр Мальцев погиб на Украине, сообщил глава Лабинского района. С начала военной операции власти официально подтвердили гибель в ней не менее 116 жителей Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", 17 марта местные власти сообщили, что на Украине погиб житель Ейского района Захар Журбенко. Таким образом, с начала военной операции была официально подтверждена гибель в ней не менее 115 жителей Краснодарского края.

Житель Лабинского района, рядовой Александр Мальцев погиб 13 марта в военной операции на Украине, сообщил в ночь на 18 марта в своем телеграм-канале глава района Владимир Забураев.

"Наш земляк, боец 488-го мотострелкового полка 488-й дивизии 20-й армии, Александр Викторович Мальцев вскоре будет представлен к званию Героя России посмертно", - написал он.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции на Украине не менее 116 жителей Кубани.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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