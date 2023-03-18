Житель Ейского района погиб на Украине

18 марта 2023, 06:33

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Житель поселка Советский Ейского района Захар Журбенко погиб в ходе спецоперации на Украине, сообщили местные власти. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 115 жителей Краснодарского края.

"Кавказский узел" писал, что 16 марта стало известно о гибели на Украине мобилизованного жителя Кубани Михаила Шульженко. Он стал 114 жителем Краснодарского края, чья гибель в ходе спецоперации подтверждена официально.

Власти Трудового сельского поселения Ейского района сообщили о гибели в ходе спецоперации на Украине местного жителя Захара Журбенко 1980 года рождения. Сообщение об этом опубликовано 17 марта в группе поселения в соцсети "ВКонтакте".

Журбенко вырос в поселке Советский, где окончил среднюю школу. Отмечается, что он "во время проведения спецоперации не смог остаться в стороне". Погиб Журбенко 6 марта в боях за город Артемовск.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 115 жителей Краснодарского края. Всего власти и силовики на 06.00 мск 18 марта сообщили о гибели на Украине не менее 1622 жителей юга России, в том числе 913 жителей СКФО и 709 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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