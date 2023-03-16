Михаил Шулежко. Фото: https://t.me/max_bondofficial/1145

16 марта 2023, 16:48

Житель Кубани погиб в военной операции на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

На Украине погиб мобилизованный житель Кубани Михаил Шулежко, сообщил глава Приморско-Ахтарского района. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 114 жителей Краснодарского края.

"Кавказский узел" писал, что Роман Киселев из Кропоткина стал 113-м уроженцем Краснодарского края, гибель которого в ходе военной операции на Украине подтверждена официально

О гибели мобилизованного Михаила Шулежко стало известно из отчета главы администрации Приморского-Ахтарского района Максима Бондаренко о вручении родным погибшего ордена Мужества. 

Михаил с семьей проживал в станице Ольгинской, у него остались жена, сын и дочь. В сентябре 2022 года года был призван по частичной мобилизации, прошёл переподготовку по военно-учётной специальности наводчика танка, погиб в ноябре 2022 года, говорится в сообщении в Telegram-канале Бондаренко от 15 марта.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 114 жителей Краснодарского края. Всего власти и силовики на 16.20 мск 16 марта сообщили о гибели на Украине не менее 1601 жителя юга России, в том числе 909 жителей СКФО и 692 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Военный из Майкопа погиб на Украине", "Сотрудник ростовского Института археологии РАН погиб на Украине", "Подтверждена гибель на Украине двух росгвардейцев из Чечни".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

16 марта 2023, 17:45

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