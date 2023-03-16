Житель Кубани погиб в военной операции на Украине

16 марта 2023, 16:48

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

На Украине погиб мобилизованный житель Кубани Михаил Шулежко, сообщил глава Приморско-Ахтарского района. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 114 жителей Краснодарского края.

"Кавказский узел" писал, что Роман Киселев из Кропоткина стал 113-м уроженцем Краснодарского края, гибель которого в ходе военной операции на Украине подтверждена официально.

О гибели мобилизованного Михаила Шулежко стало известно из отчета главы администрации Приморского-Ахтарского района Максима Бондаренко о вручении родным погибшего ордена Мужества.

Михаил с семьей проживал в станице Ольгинской, у него остались жена, сын и дочь. В сентябре 2022 года года был призван по частичной мобилизации, прошёл переподготовку по военно-учётной специальности наводчика танка, погиб в ноябре 2022 года, говорится в сообщении в Telegram-канале Бондаренко от 15 марта.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 114 жителей Краснодарского края. Всего власти и силовики на 16.20 мск 16 марта сообщили о гибели на Украине не менее 1601 жителя юга России, в том числе 909 жителей СКФО и 692 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

*деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.