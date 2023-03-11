Роман Киселев. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Кропоткина от 11.03.23, https://t.me/admkropotkingorod/3536

11 марта 2023, 21:48

Житель Кропоткина погиб в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Роман Киселев из Кропоткина погиб на Украине, сообщила сегодня администрация города. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 113 жителей Краснодарского края.

"Кавказский узел" писал, что 8 марта стало известно о гибели на Украине Кирилла Горшенина, Константина Кана, Евгения Редько, Максима Стародубова, Дмитрия Тырнова, Александра Федотова, Александра Юрина, Никиты Ярцева, Дмитрия Косарева и Руслана Марченко. Общее число жителей Кубани, гибель которых в ходе военной операции на Украине подтвердили власти, достигло 112.

Роман Киселев погиб на Украине, сегодня состоялось прощание с ним. Ему было 39 лет, сообщила администрация Кропоткина в своем Telegram-канале.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 113 жителей Краснодарского края. Всего власти и силовики на 21.40 мск 11 марта сообщили о гибели на Украине не менее 1583 жителей юга России, в том числе 898 жителей СКФО и 685 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Военный из Волгоградской области убит на Украине", "Власти сообщили о гибели двух уроженцев Дагестана на Украине",  "Власти Таганрога сообщили о гибели шести военных на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

11 марта 2023, 20:53

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