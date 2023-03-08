Стало известно о гибели на Украине десяти жителей Кубани

08 марта 2023, 23:33

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Кирилл Горшенин, Константин Кан, Евгений Редько, Максим Стародубов, Дмитрий Тырнов, Александр Федотов, Александр Юрин, Никита Ярцев, Дмитрий Косарев и Руслан Марченко погибли на Украине, сообщили власти. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 112 уроженцев Кубани.

Как писал "Кавказский узел", казак Василий Скиба стал 102-м уроженцем Краснодарского края, гибель которого на Украине подтвердили власти.

На видеоролик на YouTube-канале отдела культуры Туапсинского района, в котором приведены имена погибших участников специальной военной операции на Украине, обратило сегодня внимание издание "Кавказ.Реалии"*.

Как следует из видео, на Украине погибли 22-летний сержант Кирилл Горшенин, 30-летний старшина Константин Кан, 34-летний ефрейтор Евгений Редько, 30-летний доброволец Максим Стародубов, 32-летний капитан Дмитрий Тырнов, 56-летний доброволец Александр Федотов, 36-летний Александр Юрин, 43-летний Никита Ярцев, 33-летний мичман Дмитрий Косарев.

Администрация сельского поселения .Кубанец Тимашевского района анонсировала прощание с погибшим на Украине рядовым Русланом Марченко, который погиб 2 марта в ходе военной операции на Украине, следует из сообщения на странице сельской администрации "ВКонтакте".

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 112 жителей Краснодарского края. Всего власти и силовики на 22.20 мск 8 марта сообщили о гибели на Украине не менее 1570 жителей юга России, в том числе 893 жителей СКФО и 677 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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