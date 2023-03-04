04 марта 2023, 06:09

Казак из Ростовской области погиб на Украине

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Казак Василий Скиба погиб в ходе спецоперации на Украине, сообщило Гулькевичское районное казачье общество.

"Кавказский узел" писал, что 3 марта стало известно о гибели на Украине рядового Руслана Лысюка. Он стал 154 уроженцем Ростовской области, чью гибель в ходе спецоперации подтвердили власти.

В ходе специальное военной операции на Украине погиб казак Василий Скиба, сообщило 3 марта в своем телеграм-канале Гулькевичское районное казачье общество.

Скибе было 43 года, он состоял в хуторском казачьем обществе "Гулькевичи". Он был похоронен 1 марта. При каких обстоятельствах погиб казак - не сообщается.

Таким образом, с начала военной операции власти официально подтвердили гибель в ней не менее 155 жителей Ростовской области. Всего с начала военной операции власти и силовики на 21.30 мск 3 марта  сообщили о гибели на Украине не менее 1525 жителей юга России, в том числе 883 жителей СКФО и 652 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Контрактник из Адыгеи убит на Украине", "Три жителя Волгоградской области погибли на Украине", "Стали известны имена четырех погибших участников военной операции из Чечни".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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