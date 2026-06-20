Оставлено в силе решение об изъятии имущества у бывшего губернатора Ростовской области

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Краснодарский краевой суд не нашел оснований для изменения решения об изъятии в доход государства имущества бывшего губернатора Ростовской области Василия Чуба и связанных с ним лиц.

Как писал "Кавказский узел", в конце апреля Октябрьский районный суд Краснодара обратил в доход государства активы бывшего губернатора Ростовской области, бывшего сенатора Владимира Чуба и еще нескольких лиц.

Краснодарский краевой суд подтвердил 19 июня законность решения об изъятии в пользу государства имущества бывшего губернатора Ростовской области Владимира Чуба и связанных с ним лиц, пишет "Коммерсант".

В карточке на сайте суда указано, что судья Краснодарского краевого суда Оксана Гумилевская не нашла оснований для изменения решения, оно оставлено без изменения.

Напомним, что Генеральная прокуратура потребовала обратить в доход государства имущество бывшего губернатора Ростовской области и бывшего сенатора Владимира Чуба, миллиардера и основателя одного из крупнейших российских агрохолдингов "Юг Руси" Сергея Кислова, основателя инвестиционного холдинга Alias Group Бориса Юнанова, бывшего мэра города Шахты Дениса Станиславова и его отца Ивана Станиславова, бывшего вице-губернатора Ростовской области, а также аффилированных с ними физических и юридических лиц в начале октября.

Чуб занимал должность губернатора Ростовской области с октября 1991 года по июнь 2010 года. На этом посту его сменил Василий Голубев, прежде возглавлявший Ленинский муниципальный район Подмосковья. В 2011 году депутаты мурманской областной думы 24 декабря проголосовали за кандидатуру бывшего губернатора Ростовской области Владимира Чуба на пост сенатора от Мурманской области.

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