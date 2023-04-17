17 апреля 2023, 22:15

Два жителя Астрахани убиты на Украине

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Халиль Якупов и Руслан Абдулаев погибли на Украине, сообщила дума Астраханской области. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 121 жителя области.

"Кавказский узел" писал, что Марат Джоржанов стал 119-м жителем Астраханской области, чью гибель на Украине подтвердили власти.

В школе № 20 Астрахани открыта парта героя в память о погибших астраханцах, сообщила 14 апреля дума Астраханской области. Халиль Якупов 12 января погиб в ходе военной операции на Украине, куда отправился добровольцем. Руслан Абдулаев погиб в мае 2022 года в Запорожской области. Его родной брат Равиль погиб в 2000 году в Чечне, говорится в сообщении на сайте областной думы. 

Таким образом, официально подтверждена гибель на Украине не менее 121 жителя Астраханской области. Всего власти и силовики на 22.10 мск 17 апреля сообщили о гибели на Украине не менее 1746 жителей юга России, в том числе 966 жителей СКФО и 780 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Житель Северной Осетии погиб на Украине", "Власти сообщили о гибели военного из Дагестана на Украине", "Военный из кубанской станицы погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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