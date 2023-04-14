Житель Астраханской области убит в военной операции

14 апреля 2023, 14:22

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Военнослужащий из Камызякского района Марат Джоржанов погиб в военной операции на Украине, сообщили в военкомате. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 119 жителей Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", 12 апреля глава Красноярского района сообщил, что рядовой морской пехоты Алик Шатаев погиб в военной операции на Украине. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 118 уроженцев Астраханской области.

Уроженец села Семибугры Камызякского района Марат Джоржанов 4 апреля умер от ранения, полученного в бою в зоне военной операции на Украине, сообщил военный комиссар Камызяка, Камызякского и Приволжского районов Нургали Уталиев.

По его словам, рядовой Марат Джоржанов служил оператором-наводчиком танка мотострелкового полка и был ранен 19 марта, а 20 марта доставлен в военный госпиталь, где впоследствии скончался, пишет районное издание Mayak-delta.ru.

Сестра погибшего рассказала, что 16 мая Марату должно было исполниться 44 года. По ее словам, Джоржанов был ветераном боевых действий в Чечне, а после объявления мобилизации добровольно поехал в военкомат, сообщает издание.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции на Украине не менее 119 жителей Астраханской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.