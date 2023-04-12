Контрактник из Астраханской области убит на Украине

12 апреля 2023, 15:47

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Морпех Алик Шатаев погиб на Украине, сообщил сегодня глава Красноярского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 118 жителей Астраханской области.

"Кавказский узел" писал, что Руслан Гаирбеков из села Заволжского стал 116-м уроженцем Астраханской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Рядовой морской пехоты Алик Шатаев погиб в ходе военной операции на Украине, сообщил сегодня глава Красноярского района Руслан Бисенов.

Алик Шатаев родился в Казахстане, там же окончил школу. ⠀С 1991 по 1993 год проходил срочную службу в рядах Советской Армии. С 1997 по 2014 год работал слесарем аварийно-спасательных работ в ООО "Газпром добыча Астрахань". В июне 2022 года заключил первый контракт о прохождении военной службы, принимал участие в специальной военной операции. Получил ранение, но принял решение вернуться к своим сослуживцам и в январе 2023 года заключил новый контракт. Шатаеву было 50 лет, у него остались мать и двое сыновей, говорится в сообщении в Telegram-канале Бисенова.

Таким образом, официально подтверждена гибель на Украине не менее 118 жителей Астраханской области. Всего власти и силовики на 15.00 мск 12 апреля сообщили о гибели на Украине не менее 1728 жителей юга России, в том числе 958 жителей СКФО и 770 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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