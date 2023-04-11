11 апреля 2023, 04:10

Житель Харабалинского района погиб на Украине

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Руслан Гаирбеков из села Заволжского погиб на Украине, сообщили власти Харабалинского района Астраханской области. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 117 жителей региона.

"Кавказский узел" писал, что жители Астраханской области Мурат Бармаков и Рустам Карчегенов погибли на Украине,  общее число жителей Астраханской области, гибель которых подтвердили власти, достигло 116.

Администрация Харабалинского района Астраханской области 10 апреля сообщила в телеграм-канале о том, что в селе Заволжском прошли похороны местного жителя Руслана Гаирбекова, погибшего в ходе спецоперации на Украине. Каких-либо подробностей гибели в сообщении не приводится, за исключением того, что Гаирбеков погиб "в Артемовском районе".

Таким образом, официально подтверждена гибель на Украине не менее 117 жителей Астраханской области. Всего власти и силовики на 03.00 мск 11 апреля сообщили о гибели на Украине не менее 1725 жителей юга России, в том числе 957 жителей СКФО и 768 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Власти сообщили о гибели на Украине трех жителей Дагестана", "Росгвардеец из Чечни убит в военной операции на Украине", "Морпех из Ростовской области убит на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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