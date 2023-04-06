06 апреля 2023, 18:18

Два жителя Астраханской области погибли на Украине

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Мурат Бармаков и Рустам Карчегенов погибли на Украине, сообщили власти двух районов Астраханской области. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 116 жителей Астраханской области.

"Кавказский узел" писал, что Андрей Зубков и Арстам Расмухамбетов погибли на Украине, общее число жителей Астраханской области, гибель которых подтвердили власти, достигло 114.

Рядовой мотострелкового батальона, старший помощник гранатометчика Мурат Бармаков погиб на Украине, сегодня он похоронен в родном селе Новый Рычан, сообщила администрация Володарского района. Бармакову было 48 лет. После школы он работал в местном совхозе, затем отправился на службу по призыву, которую проходил в Северной осетии. После демобилизации работал водителем-дальнобойщиком, говорится в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Рустам Карчегенов погиб в ходе военной операции на Украине, ему было 34 года, сообщила сегодня администрация Харабалинского района в своем Telegram-канале. Другие подробности о нем в сообщении не указаны.

Таким образом, официально подтверждена гибель на Украине не менее 116 жителей Астраханской области. Всего власти и силовики на 18.00 мск 6 апреля сообщили о гибели на Украине не менее 1710 жителей юга России, в том числе 947 жителей СКФО и 763 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Власти сообщили о гибели на Украине трех жителей Дагестана", "Росгвардеец из Чечни убит в военной операции на Украине", "Морпех из Ростовской области убит на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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