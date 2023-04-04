Два жителя Харабали погибли на Украине

04 апреля 2023, 05:42

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В ходе спецоперации на Украине погибли жители Харабали Андрей Зубков и Арстам Расмухамбетов, сообщили местные власти. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 114 уроженцев Астраханской области.

"Кавказский узел" писал, что 27 марта стало известно о гибели на Украине жителя поселка городского типа Красные Баррикады Икрянинского района Александра Григорьева. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 112 уроженцев Астраханской области.

Глава администрации Харабалинского района Астраханской области Алексей Штонда сообщил 3 апреля в своем телеграм-канале о гибели в ходе спецоперации на Украине двух местных жителей. По его словам, в конце марта был похоронен Андрей Зубков, а в начале апреля - Арстам Расмухамбетов.

Таким образом, официально подтверждена гибель на Украине не менее 114 жителей Астраханской области. Всего власти и силовики на 05.00 мск 4 апреля сообщили о гибели на Украине не менее 1702 жителей юга России, в том числе 942 жителей СКФО и 760 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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