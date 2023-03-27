27 марта 2023, 05:50

Житель Астраханской области погиб на Украине

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Александр Григорьев из поселка городского типа Красные Баррикады в Икрянинском районе погиб в ходе спецоперации на Украине, сообщили местные власти. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 112 уроженцев Астраханской области.

"Кавказский узел" писал, что 24 марта стало известно о гибели на Украине трех жителей Астраханской области Амана Ищанова, Руслана Султанова и Галджана Садыкова. Таким образом официально подтверждена гибель в ходе спецоперации как минимум 111 уроженцев региона.

26 марта глава Икрянинского района Астраханской области Наталья Бутузова в своем телеграм-канале сообщила о похоронах жителя Красных Баррикад Александра Григорьева, погибшего в ходе спецоперации на Украине.

По словам Бутузовой, Григорьев был призван в октябре 2022 года. У него остались две дочери.

Таким образом, официально подтверждена гибель на Украине не менее 112 жителей Астраханской области. Всего власти и силовики на 05.00 мск 27 марта сообщили о гибели на Украине не менее 1670 жителей юга России, в том числе 927 жителей СКФО и 743 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Контрактник из Волгоградской области убит на Украине", "Стало известно о смерти офицера из Краснодара на Украине", "Семь жителей Волгоградской области погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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