24 марта 2023, 16:31

Три жителя Астраханской области убиты на Украине

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Аман Ищанов, Руслан Султанов и Галджан Садыков погибли на Украине, сообщили администрации двух районов. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 111 уроженцев Астраханской области.

"Кавказский узел" писал, что Виталий Бисенгалиев стал 108-м жителем Астраханской области, гибель которого на Украине подтверждена официально.

Два уроженца Харабалинского района погибли на Украине - 35-летний Аман Ищанов, уроженец Харабали и  30-летний Руслан Султанов, уроженец Хошеутово. Их похороны состоялись на этой неделе, сообщила сегодня районная администрация в своем Telegram-канале.

Житель Володарского района Галджан Садыков погиб на Украине, сегодня он был похоронен в родном селе, сообщила  администрация  района. Уроженец села Садочий Яр после школы поступил в Саратовское артиллерийское училище, служил в Чечне и Грузии, а также военно-морском флоте. Ему было 37 лет, говорится в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале районной администрации

Таким образом, официально подтверждена гибель на Украине не менее 111 жителей Астраханской области. Всего власти и силовики на 16.10 мск 24 марта сообщили о гибели на Украине не менее 1664 жителей юга России, в том числе 925 жителей СКФО и 739 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Контрактник из Волгоградской области убит на Украине", "Стало известно о смерти офицера из Краснодара на Украине", "Семь жителей Волгоградской области погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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