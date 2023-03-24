Три жителя Астраханской области убиты на Украине

24 марта 2023, 16:31

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Аман Ищанов, Руслан Султанов и Галджан Садыков погибли на Украине, сообщили администрации двух районов. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 111 уроженцев Астраханской области.

"Кавказский узел" писал, что Виталий Бисенгалиев стал 108-м жителем Астраханской области, гибель которого на Украине подтверждена официально.

Два уроженца Харабалинского района погибли на Украине - 35-летний Аман Ищанов, уроженец Харабали и 30-летний Руслан Султанов, уроженец Хошеутово. Их похороны состоялись на этой неделе, сообщила сегодня районная администрация в своем Telegram-канале.

Житель Володарского района Галджан Садыков погиб на Украине, сегодня он был похоронен в родном селе, сообщила администрация района. Уроженец села Садочий Яр после школы поступил в Саратовское артиллерийское училище, служил в Чечне и Грузии, а также военно-морском флоте. Ему было 37 лет, говорится в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале районной администрации

Таким образом, официально подтверждена гибель на Украине не менее 111 жителей Астраханской области. Всего власти и силовики на 16.10 мск 24 марта сообщили о гибели на Украине не менее 1664 жителей юга России, в том числе 925 жителей СКФО и 739 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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