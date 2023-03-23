Житель Астраханской области погиб на Украине

23 марта 2023, 17:03

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Мобилизованный Виталий Бисенгалиев погиб на Украине, сообщил глава Енотаевского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 108 жителей Астраханской области.

"Кавказский узел" писал, что Роман Романенко и Виктор Заярко погибли на Украине, общее число погибших в ходе военной операции жителей Астраханской области, гибель которых подтвердили власти, достигло 107.

12 марта в ходе специальной военной операции на территории Украины погиб Виталий Бисенгалиев, сегодня он был похоронен, сообщил глава Енотаевского района Борис Будаев.

Виталий после школы получил специальность слесаря, в армии служил в 2012-2013 годах. По возвращении из армии помогал отцу в ведении личного подсобного хозяйства. 18 сентября 2022 года был мобилизован, говорится в сообщении в Telegram-канале Будаева.

Таким образом официально подтверждена гибель на Украине не менее 108 жителей Астраханской области. Всего власти и силовики на16.50 мск 23 марта сообщили о гибели на Украине не менее 1649 жителей юга России, в том числе 923 жителей СКФО и 726 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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