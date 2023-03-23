Два уроженца Астраханской области погибли на Украине

23 марта 2023, 05:09

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В Ахтубинском районе похоронены Роман Романенко и Виктор Заярко, погибшие в ходе военных действий на Украине, сообщила местная администрация. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 107 уроженцев Астраханской области.

"Кавказский узел" писал, что Али Измуханов стал 105-м уроженцем Астраханской области, гибель которого на Украине власти подтвердили официально.

Глава администрации Ахтубинского района Владимир Михед передал посмертный орден Мужества вдове 46-летнего местного жителя Романа Романенко, погибшего на Украине. О церемонии прощания с Романенко, который был сапером парашютно-десантной роты, районная администрация сообщила 22 марта в своем Telegram-канале.

В том же сообщении указано, что в Капустином Яре похоронен еще один погибший на Украине участник военной операции - 52-летний Виктор Заярко. Данных о его специальности и наградах пресс-служба района не указала.

Таким образом официально подтверждена гибель на Украине не менее 107 уроженцев Астраханской области. Всего власти и силовики на 5.05 мск 23 марта сообщили о гибели на Украине не менее 1645 жителей юга России, в том числе 921 жителей СКФО и 724 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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