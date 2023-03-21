Али Измуханов. Фото: https://t.me/regionvol/3076

21 марта 2023, 14:52

Контрактник из Астраханской области убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Али Измуханов погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Володарского района. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 105 уроженцев Астраханской области.

"Кавказский узел" писал, что Александр Давыдов стал 104-м уроженцем Астраханской области, гибель которого на Украине подтверждена официально.

Погибший на Украине Али Измузаханов похоронен сегодня в родном поселке Володарский, сообщила сегодня администрация Володарского района.

Али Измуханову было 32 года, он служил по контракту. У него остались двое детей, указано в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Таким образом официально подтверждена гибель на Украине не менее 105 уроженцев Астраханской области. Всего власти и силовики на 14:20 мск 21 марта сообщили о гибели на Украине не менее 1639 жителей юга России, в том числе 919 жителей СКФО и 720 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Двое кубанских военных погибли на Украине", "Военный из Икрянинского района погиб на Украине", "Житель Шелковского района погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

21 марта 2023, 14:07

  • Житель Моздокского района погиб на Украине

    Военнослужащий из Моздокского района Фёдор Пащенко погиб на Украине, сообщили власти. С начала "специальной военной операции" официально подтверждена гибель не менее 155 жителей Северной Осетии.

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21 марта 2023, 12:43

  • Власти сообщили о гибели трех уроженцев юга России на Украине

    В ходе спецоперации на Украине погибли трое выпускников калмыцкого лицея, уроженцы разных регионов: Калмыкии - Эрдни Олчанов, Астрахани - Александр Давыдов и Чечни - Ваха Евмурзаев. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там не менее 19 уроженцев Калмыкии, не менее 104 уроженцев Астраханской области и как минимум 98 уроженцев Чечни.

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