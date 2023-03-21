Контрактник из Астраханской области убит на Украине

21 марта 2023, 14:52

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Али Измуханов погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Володарского района. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 105 уроженцев Астраханской области.

"Кавказский узел" писал, что Александр Давыдов стал 104-м уроженцем Астраханской области, гибель которого на Украине подтверждена официально.

Погибший на Украине Али Измузаханов похоронен сегодня в родном поселке Володарский, сообщила сегодня администрация Володарского района.

Али Измуханову было 32 года, он служил по контракту. У него остались двое детей, указано в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Таким образом официально подтверждена гибель на Украине не менее 105 уроженцев Астраханской области. Всего власти и силовики на 14:20 мск 21 марта сообщили о гибели на Украине не менее 1639 жителей юга России, в том числе 919 жителей СКФО и 720 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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