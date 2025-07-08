Глава Россотрудничества заявил о нелояльности к родине русской общины Азербайджана

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Представители русской общины Азербайджана, которые не поддержали Россию в ходе обострения отношений двух стран, поступили так вынуждено, потому что имеют гражданство Азербайджана, заявил глава Россотрудничества. Заявление сделано на фоне визита в Баку главы МЧС России, по данным источников, он призван урегулировать кризис.

Как писал "Кавказский узел", 28 июня МИД Азербайджана призвал власти России расследовать гибель и травмы азербайджанцев, пострадавших 27 июня в результате спецоперации силовиков в Екатеринбурге. Причиной смерти братьев Гусейна и Зияддина Сафаровых эксперты в Баку назвали удары тупым предметом, тогда как российская сторона называла причиной смерти сердечный приступ. 30 июня азербайджанские силовики провели обыск в офисе российского агентства "Sputnik Азербайджан" и задержали двух человек, назвав их агентами российских спецслужб, они были арестованы. Также 1 июля суд арестовал восьмерых граждан России, задержанных по обвинению в транзите наркотиков и киберпреступлениях.

Отношения между Баку и Москвой стремительно ухудшаются на фоне этнических облав в России и ответных задержаний россиян в Азербайджане. Баку обвиняет власти РФ во внесудебных расправах над азербайджанцами, а кадры с жестким задержанием россиян в Баку выглядят как демонстративный ответ на действия Москвы, говорится в справке "Кавказского узла" "Кризис в отношениях Азербайджана и России".

Представители русской общины в Азербайджане сделали несколько заявлений, но в поддержку не России, а своего государства — Азербайджана." Позиция понятная, потому что паспорт у них азербайджанский", - заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков в интервью РБК.

"Тем не менее хотелось бы от наших соотечественников больше ярко проявляемой симпатии по отношению к матери Родине. Я считаю, что Россия заслуживает того, чтобы наши соотечественники при сохранении понятной лояльности к собственным государствам все-таки хорошо относились к России", - сказал он в интервью.

Интервью с Примаковым вышло на фоне визита в Азербайджан главы МЧС России Александра Куренкова. Он прибыл для участия в 58-м заседании Исполнительного совета международной организации гражданской обороны (МОГО), в котором председательствует Россия. При этом он провел двусторонние переговоры с министром по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаладдином Гейдаровым, сообщила пресс-служба МЧС. На встрече с Гейдаровым Куренков «выразил признательность» Азербайджану за организацию эвакуации российских граждан из Ирана во время недавнего ирано-израильского конфликта, сообщило сегодня МЧс России в своем Telegram-канале.

По просьбе ряда государств Азербайджан создал условия для эвакуации иностранных граждан из Ирана через пограничный пропускной пункт "Астара". В первую группу российских граждан вошли члены съемочной группы Федора Бондарчука. В Азербайджан были эвакуированы музыканты Большого симфонического оркестра имени Чайковского, ученые, а также граждане России, которые работали в Иране в нефтедобыче, с членами семей.

Официально целью визита Куренкова в сообщении названо участие в заседании исполнительного совета Международной организации гражданской защиты, которая объединяет более 60 стран. Сообщается, что основным вопросом повестки дня станут выборы генерального секретаря организации.

В российских провластных Telegram-каналах утверждается, что цель этого визита — проведение неформальных переговоров в Баку и разрядка российско-азербайджанского обострения отношений, пишет сегодня JamNews.

В частности, такую версию озвучивал анонимный Telegram-канал ВЧК-ОГПУ. Как говорится в публикации от 6 июля со ссылкой на информированный источник, в ходе визита "может поступить предложение об "обмене" арестованными".

Тем временем, суд в Баку отклонил апелляции адвокатов журналистов Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и Евгения Белоусова на изменение меры пресечения и оставил из под стражей, сообщило вечером 7 июля APA.

Напомним, на фоне дипломатического кризиса между Москвой и Баку у силовиков в разных российских регионах возникли претензии к этническим азербайджанцам, в том числе с российским гражданством. Одновременно проживающие в Азербайджане россияне и туристы пожаловались на визиты силовиков и требования явиться в миграционные службы. 4 июля стало известно, что российские власти лишили гражданства РФ главу региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Московской области Эльшана Ибрагимова, но его адвокат исключил связь этого события с кризисом между двумя странами.

Отношения Москвы и Баку заметно ухудшились после того, как 25 декабря 2024 года в Казахстане упал самолет компании Azerbaijan Airlines с 67 людьми на борту, летевший из Баку в Грозный. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный" и в материале "Геополитическое противостояние: к чему привело крушение самолета АZAL".

Сворачивание связей России и Азербайджана ставит под угрозу намерение России развивать транспортный коридор "Север-Юг" и передавать электроэнергию в Иран, заявили опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские аналитики.

Материалы об ухудшении отношений двух государств собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Крушение связей Баку и Москвы".

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