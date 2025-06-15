Российские музыканты и нефтяники эвакуированы из Ирана в Азербайджан

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Музыканты Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского, находившиеся в Иране, пересекли границу с Азербайджаном. Также сухопутную границу перешли граждане России, работавшие на территории Ирана в нефтедобыче, и члены их семей.

Как писал "Кавказский узел", по просьбе ряда государств Азербайджан создал условия для эвакуации иностранных граждан из Ирана через пограничный пропускной пункт "Астара". В первую группу российских граждан вошли члены съемочной группы Федора Бондарчука.

Музыканты Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского, находившиеся в Иране, были успешно эвакуированы в Азербайджан, сообщила сегодня министр культуры России Ольга Любимова. "Все живы и здоровы!" - написала она в своем Telegram-канале.

"Огромное спасибо нашим дипломатам, сотрудникам посольств России в Тегеране и Баку, а также властям Азербайджана и Ирана за оперативную и слаженную работу. В знак благодарности за помощь в столь сложной ситуации мы решили провести концерт в Баку. Он состоится 16 июня в Азербайджанской государственной филармонии", - сообщила она

По её словам, артисты находятся в безопасности. "Все живы и здоровы", — отметила глава ведомства в своём Telegram-канале. Причины эвакуации официально не уточняются.

Группа граждан Российской Федерации, работающих на территории Ирана в нефтяном секторе, а также члены их семей эвакуированы в Азербайджан через пограничный пункт "Астара", сообщило сегодня агентство Report.

Напомним, более десяти пассажирских рейсов с гражданами Армении и гражданами России армянского происхождения на борту вынужденно приземлились в Баку из-за эскалации ирано-израильского конфликта. Родственники пассажиров опасаются за их безопасность, заявил Союз армян России. Баку заявил о безопасности пассажиров вынужденно приземлившихся самолетов, комментируя опасения родных за судьбу пассажиров армянского происхождения.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил 13 июня о начале операции "Восстающий лев", направленной против иранской ядерной программы. Удары были нанесены по иранским ядерным и военным объектам, расположенным в разных регионах страны. Иран в ответ на удары Израиля начал проводить операцию "Правдивое обещание 3", нанося удары по военным целям в Израиле, пишет РИА "Новости".

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.