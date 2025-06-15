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20:44, 15 июня 2025

Российские музыканты и нефтяники эвакуированы из Ирана в Азербайджан

Российские нефтяники на границе с Азербайджаном. Скриншот фото Report от 15.06.25, https://report.az/ru/v-regione/v-azerbajdzhan-iz-irana-evakuirovana-ocherednaya-gruppa-grazhdan-rf/

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Музыканты Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского, находившиеся в Иране, пересекли границу с Азербайджаном. Также сухопутную границу перешли граждане России, работавшие на территории Ирана в нефтедобыче, и члены их семей.

Как писал "Кавказский узел", по просьбе ряда государств Азербайджан создал условия для эвакуации иностранных граждан из Ирана через пограничный пропускной пункт "Астара". В первую группу российских граждан вошли члены съемочной группы Федора Бондарчука.

Музыканты Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского, находившиеся в Иране, были успешно эвакуированы в Азербайджан, сообщила сегодня  министр культуры России Ольга Любимова. "Все живы и здоровы!" - написала она в своем Telegram-канале.

"Огромное спасибо нашим дипломатам, сотрудникам посольств России в Тегеране и Баку, а также властям Азербайджана и Ирана за оперативную и слаженную работу. В знак благодарности за помощь в столь сложной ситуации мы решили провести концерт в Баку. Он состоится 16 июня в Азербайджанской государственной филармонии", - сообщила она

По её словам, артисты находятся в безопасности. "Все живы и здоровы", — отметила глава ведомства в своём Telegram-канале. Причины эвакуации официально не уточняются.

Группа граждан Российской Федерации, работающих на территории Ирана в нефтяном секторе, а также члены их семей эвакуированы в Азербайджан через пограничный пункт "Астара", сообщило сегодня агентство Report.

Напомним, более десяти пассажирских рейсов с гражданами Армении и гражданами России армянского происхождения на борту вынужденно приземлились в Баку из-за эскалации ирано-израильского конфликта. Родственники пассажиров опасаются за их безопасность, заявил Союз армян России. Баку заявил о безопасности пассажиров вынужденно приземлившихся самолетов, комментируя опасения родных за судьбу пассажиров армянского происхождения.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил 13 июня о начале операции "Восстающий лев", направленной против иранской ядерной программы. Удары были нанесены по иранским ядерным и военным объектам, расположенным в разных регионах страны. Иран в ответ на удары Израиля начал проводить операцию "Правдивое обещание 3", нанося удары по военным целям в Израиле, пишет РИА "Новости".

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Автор: "Кавказский узел"

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