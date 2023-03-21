Власти сообщили о гибели трех уроженцев юга России на Украине

21 марта 2023, 12:43

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В ходе спецоперации на Украине погибли трое выпускников калмыцкого лицея, уроженцы разных регионов: Калмыкии - Эрдни Олчанов, Астрахани - Александр Давыдов и Чечни - Ваха Евмурзаев. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там не менее 19 уроженцев Калмыкии, не менее 103 уроженцев Астраханской области и как минимум 98 уроженцев Чечни.

Как писал "Кавказский узел", ранее стало известно о гибели на Украине четырех жителей Астраханской области - Кайрата Ибнегажиева, Александра Мешкова, Тимура Джулданова и Дмитрия Ермакова. Таким образом была подтверждена гибель 102 уроженцев области. Контрактник из Калмыкии Владимир Саномпилов стал 18-м погибшим в спецоперации из Калмыкии, а Муса Мелтаев - 97-м погибшим из Чечни.

На Украине погибли трое участников спецоперации - это выпускники Первомайского сельского лицея в Калмыкии Эрдни Олчанов, Ваха Евмурзаев и Александр Давыдов, следует из сообщения, опубликованного на странице Приютненского района в соцсети "Вконтакте".

Уроженец Элисты Эрдни Олчанов погиб в ходе спецоперации 30 сентября 2022 года, получив осколочное ранение от разорвавшейся мины. Уроженец села Правобережное Чечни Ваха Евмурзаев умер 3 декабре 2022 года от тяжелого ранения. Уроженец Астрахани Александр Давыдов погиб 25 декабря. Все награждены Орденами Мужества посмертно, говорится в сообщении.

Таким образом официально подтверждена гибель на Украине не менее 19 уроженцев Калмыкии, не менее 103 уроженцев Астраханской области и как минимум 98 уроженцев Чечни. Всего власти и силовики на 00.30 мск 17 марта сообщили о гибели на Украине не менее 1636 жителей юга России, в том числе 918 жителей СКФО и 718 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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