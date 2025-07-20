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03:56, 20 июля 2025

Дошло до суда дело бывшего главы Ахтубинского района

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Утверждено обвинительное заключение в отношении бывшего главы Ахтубинского района Владимира Михеда, обвиняемого в получении крупной взятки.

Как писал "Кавказский узел", глава Ахтубинского района Астраханской области Владимир Михед был задержан в начале февраля по делу о взятке. Он признал вину и подал в отставку.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего главы Ахтубинского района Владимира Михеда, обвиняемого в получении крупной взятки (часть 5 статьи 290 УК РФ), пишет 19 июля "Коммерсант".

По данным следствия, Михед за миллион рублей пообещал предпринимателю помощь при покупке здания и земли в Ахтубинске. Это здание предприниматель арендовал с ноября 2022 года.

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Автор: "Кавказский узел"

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