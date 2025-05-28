Глава Ахтубинского района признал вину в получении взятки

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Владимир Михед признал вину в получении взятки и подал в отставку с поста главы Ахтубинского района.

Как писал "Кавказский узел", глава Ахтубинского района Астраханской области Владимир Михед был задержан в начале февраля по делу о взятке.

Глава Ахтубинского района Владимир Михед признал вину. Он подтвердил, что за миллион рублей пообещал предпринимателю помочь с покупкой здания и земли на улице Циолковского в Ахтубинске. Его действия пресекли силовики, информирует 27 мая "Коммерсант".

После признания вины Михед подал в отставку, совет района утвердил его заявление о досрочном прекращении полномочий.

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