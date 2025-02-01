Глава Ахтубинского района задержан по делу о взятке

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Райсовет временно отстранил от должности главу Ахтубинского района Владимира Михеда, задержанного по делу о взятке.

По данным пресс-службы губернатора Астраханской области, глава Ахтубинского района Владимир Михед задержан в рамках уголовного дела и отстранен от должности.

Решение об его временной отставке принял районный совет депутатов, привел 31 января "Интерфакс" сообщение пресс-службы.

По данным источника, Михед задержан по делу о взятке, отметило агентство.

Временно исполняющей обязанности главы Ахтубинского района назначена Виктория Лопушенко – заместитель главы администрации по социальной и внутренней политике, сообщила 31 января в своем телеграм-канале администрация района.

"Кавказский узел" также писал, что 9 сентября 2022 года стало известно, что суд назначил штраф в размере 12 миллионов бывшему главе Камызякского района Роману Попову, признав его виновным в получении взяток от предпринимателей.

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