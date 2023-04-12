Житель Северной Осетии погиб на Украине

12 апреля 2023, 10:12

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Житель станицы Луковской Моздокского района Андрей Туков погиб в ходе спецоперации. С начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 162 жителей Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", Салим Шевакожев стал 161-м уроженцем Северной Осетии, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Андрей Туков из станицы Луковской Моздокского района погиб в ходе военной операции на Украине. Его похороны пройдут сегодня днем, сказано в сообщении, опубликованном в телеграм-канале районной администрации.