12 апреля 2023, 10:12
Житель Северной Осетии погиб на Украине
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Житель станицы Луковской Моздокского района Андрей Туков погиб в ходе спецоперации. С начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 162 жителей Северной Осетии.
Как писал "Кавказский узел", Салим Шевакожев стал 161-м уроженцем Северной Осетии, гибель которого на Украине подтвердили власти.
Андрей Туков из станицы Луковской Моздокского района погиб в ходе военной операции на Украине. Его похороны пройдут сегодня днем, сказано в сообщении, опубликованном в телеграм-канале районной администрации.
Таким образом, с начала специальной военной операции официально подтверждена гибель не менее 162 жителей Северной Осетии. Власти и силовики на 10.10 мск 12 апреля сообщили о гибели на Украине не менее 1727 жителей юга России, в том числе 958 жителей СКФО и 769 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, погибших в ходе спецоперации, составленный на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.
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Автор: "Кавказский узел"