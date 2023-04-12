12 апреля 2023, 10:12

Житель Северной Осетии погиб на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Житель станицы Луковской Моздокского района Андрей Туков погиб в ходе спецоперации. С начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 162 жителей Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", Салим Шевакожев стал 161-м уроженцем Северной Осетии, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Андрей Туков из станицы Луковской Моздокского района погиб в ходе военной операции на Украине. Его похороны пройдут сегодня днем, сказано в сообщении, опубликованном в телеграм-канале районной администрации.

Таким образом, с начала специальной военной операции официально подтверждена гибель не менее 162 жителей Северной Осетии. Власти и силовики на 10.10 мск 12 апреля сообщили о гибели на Украине не менее 1727 жителей юга России, в том числе 958 жителей СКФО и 769 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, погибших в ходе спецоперации, составленный на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Закон об электронных повестках принят при поддержке депутатов юга России", "Житель Дагестана погиб на Украине", "Похоронен погибший на Украине житель Ростовской области".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

12 апреля 2023, 11:02

12 апреля 2023, 09:40

  • Ассоциация юристов потребовала остановить травлю адвокатов заключенных из Дагестана

    Травля адвокатов за их работу недопустима, заявила Национальная ассоциация юристов после требования ФСИН привлечь к ответственности защитников заключенных за озвученные сведения о пытках в колонии. Поводом для заявления ФСИН стала публикация о пытках в Саратовской области, сообщила адвокат Аза Алиева, которая также защищает пострадавших от пыток в колонии уроженцев Дагестана.

12 апреля 2023, 08:49

12 апреля 2023, 08:04

12 апреля 2023, 07:10

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи