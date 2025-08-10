Пять сел в Северной Осетии и часть Беслана остались без света

Часть Беслана и пять сел Правобережного района остались без света и воды после сильных порывов ветра. Также ветер сорвал кровлю на отремонтированной четыре года назад школе.

В Правобережном районе сильным ветром снесло часть крыши школы №6 в Беслане, сообщил глава района Казбек Мрикаев. "После осмотра специалистами будет проведена оценка ущерба, и рабочие приступят к ремонту", - написал он в своем Telegram-канале.

"Из-за упавших опор и обрыва линий электропередачи в районе БМК в Беслане, а также в селах Зильги, Новый Батако, Хумалаг, Заманкул и Ольгинское нет света и воды. Все службы работают и делают все возможное, чтобы в как можно быстрее восстановить системы жизнеобеспечения. Коммунальные службы также приступили к расчистке улиц", - проинформировал глава района.

На сайте госзакупок содержится информация о тендере на капремонт школы №6 в Беслане, ремонт был завершен в 2021 году и обошелся в 32,3 миллиона рублей.

Вице-премьер Северной Осетии Георгий Атаров дал поручение закончить работы по ремонту школы до начала учебного года, сообщает телекомпания "Алания".

