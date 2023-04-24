Мемориальная доска памяти Кантемира Дохова. Фото: пресс-служба Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии https://rosguard.gov.ru/News/Article/pamyat-oficera-rosgvardii-uvekovechena-v-kabardinobalkarii

24 апреля 2023, 13:32

Мобилизованный из Кабардино-Балкарии погиб на Украине

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Кантемир Дохов, мобилизованный из села Кенже, погиб на Украине, сообщила Росгвардия. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 88 жителей Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", 20 апреля глава Чегемского района сообщил, что Руслан Берсеков погиб на Украине. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции на Украине не менее 87 жителей Кабардино-Балкарии.

В школе № 20 поселка Кенже открыты мемориальные доски памяти подполковника полиции Аслана Кештова и двух других выпускников школы, погибших в военной операции на Украине, - Рамазана Биттирова и Кантемира Дохова, сообщает сегодня со ссылкой на пресс-служба управления Росгвардии РИА "Кабардино-Балкария".

Гибель офицера Аслана Кештова из Кенже была подтверждена властями 21 апреля 2022 года, гибель старшего прапорщика Рамазана Биттирова – 6 мая 2022 года.

Кантемир Дохов 2002 года рождения погиб в военной операции на Украине 14 января 2023 года, указано в его биографии на мемориальной доске, фотография которой опубликована на сайте Росгвардии.

С мая 2021 года по май 2022 года Дохов служил в армии в Чите, а в сентябре 2022 года был мобилизован и "попал на Украину", отмечается в его биографии на мемориальной доске.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции на Украине не менее 88 жителей Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 65 из них, еще о гибели 23 военных стало известно из отчета властей о выплате компенсаций родным 84 погибших в 2022 году на Украине.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Житель Северной Осетии погиб в военной операции", "Доброволец из Астраханской области убит в военной операции", "Летчик из Волгограда погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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24 апреля 2023, 14:23

24 апреля 2023, 13:57

24 апреля 2023, 13:05

24 апреля 2023, 12:09

24 апреля 2023, 11:23

  • Военный из Северной Осетии погиб на Украине

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