Власти подтвердили гибель на Украине 1800 жителей юга России

30 апреля 2023, 08:49

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Не менее 988 бойцов из СКФО и 812 жителей ЮФО погибли в военной операции на Украине, следует из сообщений представителей властей и силовых ведомств. Больше всего погибших насчитывается в Дагестане.

Как сообщал "Кавказский узел", силовиками и представителями власти на 19 апреля была подтверждена гибель в ходе военной перации на Украине как минимум 1750 жителей Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) и Южного федерального округа (ЮФО). При этом наибольшее число погибших также насчитывалось в Дагестане.

С начала специальной военной операции (СВО) силовики и представителей власти в регионах СКФО и ЮФО сообщили о гибели на Украине как минимум 1800 жителей юга России и республик Северного Кавказа.

Официально подтверждена гибель 988 бойцов из СКФО. При этом наибольшее число погибших приходится на Дагестан – 436, подтверждена гибель 167 военнослужащих из Северной Осетии, 142 жителей Ставрополья, 102 бойцов из Чечни, 86 военных из Кабардино-Балкарии, 32 – из Ингушетии, а также 21 – из Карачаево-Черкесии.

Подтверждена гибель в ходе спецоперации 812 военнослужащих из ЮФО. Согласно сообщениям представителей власти и силовиков, на Украине погибло 328 жителей Волгоградской области, 178 военных из Ростовской области, 133 жителя Краснодарского края, 125 жителей Астраханской области, 27 бойцов из Адыгеи и 21 – из Калмыкии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

Напомним, 26 февраля 2022 года глава Дагестана Сергей Меликов сообщил о гибели на Украине офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова. Меликов стал первым из представителей властей, кто сообщил о гибели в ходе СВО российского военного.

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