Майор из Волгоградской области погиб на Украине

01 мая 2023, 12:23

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Командир батальона, майор Иван Молитвин из Нехаевского района погиб в ходе военной операции. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 329 жителей Волгоградской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 30 апреля стало известно, что на Украине погибли Илья Артонкин, Михаил Ромахов, Роман Меркулов и Эдвардас Серейчикас из Котельниковского района. На эту дату была официально подтверждена гибель в ходе специальной военной операции (СВО) как минимум 328 жителей Волгоградской области.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб командир батальона гвардейского мотострелкового полка, майор Иван Молитвин из Нехаевского района, передала 30 апреля "Волгоградская правда".

Информацию о гибели Молитвина подтвердили в военном комиссариате Урюпинского и Еланского районов, уточнил "Блокнот Волгоград".

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель в ней не менее 329 жителей Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, погибших в ходе спецоперации, составленный на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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