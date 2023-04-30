Четыре жителя Волгоградской области погибли на Украине

30 апреля 2023, 07:51

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Илья Артонкин, Михаил Ромахов, Роман Меркулов и Эдвардас Серейчикас из Котельниковского района погибли на Украине, сообщили власти. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 328 жителей Волгоградской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 28 апреля стало известно, что на Украине погибли Александр Шкодинский и Алексей Апряткин из Новоаннинского района. На эту дату была официально подтверждена гибель в ходе специальной военной операции как минимум 324 жителей Волгоградской области.

Во время проведения спецоперации на Украине погибли Илья Артонкин, Михаил Ромахов, Роман Меркулов и Эдвардас Серейчикас, сообщила 28 апреля в своем Telegram-канале администрация Котельниковского района.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 328 жителей Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, погибших в ходе спецоперации, составленный на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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