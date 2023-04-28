28 апреля 2023, 19:12

Два бойца ЧВК "Вагнер" из Волгоградской области погибли на Украине

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Александр Шкодинский и Алексей Апряткин погибли на Украине, сообщила администрация Новоаннинского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 324 жителей Волгоградской области.

"Кавказский узел" писал, что Василий Зеленчук стал 322-м жителем Волгоградской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Боец ЧВК "Вагнер", житель хутора Черкесовский Александр Шкодинский погиб на Украине 13 февраля. Ему было 34 года, у Александра остались жена и сын, сообщила 27 апреля администрация Новоаннинского муниципального района в своем Telegram-канале.

Житель хутора Красногорского Алексей Апряткин, погибший в специальной военной операции, таже служил в составе частной военной компании "Вагнер", говорится в другом сообщении администрации. 

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель в ней не менее 324 жителей Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, погибших в ходе спецоперации, составленный на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Четыре жителя Ростовской области убиты на Украине", "Семь жителей Ставрополья погибли на Украине", "Власти сообщили о гибели на Украине четырех жителей Кубани".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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