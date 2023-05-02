Власти признали гибель на Украине 11 жителей Ростовской области

02 мая 2023, 14:51

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Максим Иванеев, Андрей Курносов, Владимир Коновалов, Александр Димков, Иван Кожанов, Александр Щегольков, Виталий Загородский, Руслан Нестеренко, Сергей Кузнецов, Станислав Зазимко и Владислав Горобцов погибли на Украине, сообщили районные власти. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 189 жителей Ростовской области.

"Кавказский узел" писал, что Николай Румянцев, Виталий Лушкин, Никита Михалев и Сергей Голубенко погибли на Украине. Общее число жителей Ростовской области, гибель которых в военной операции подтвердили власти, достигло 178.

Администрация Волгодонского района, отчитываясь о передаче наград родным военных, сообщила сегодня о гибели в ходе военной операции на Украине четырех жителей района. Максим Иванеев погиб 31 октября 2022 года, Андрей Курносов и Владимир Коновалов - 14 октября 2022 года, Александр Димков - 13 марта 2022 года, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

На публикацию газеты "Восход" Заветинского района о гибели на Украине Ивана Кожанова обратило внимание издание ""Кавказ.Реалии"*.

Ивану было 36 лет, он погиб 22 апреля. Семья военного живет в Волгограде, говорится в публикации от 27 апреля на странице газеты "Восход" в соцсети "ВКонтакте".

Младший сержант Иван Кожанов служил разведчиком-гранатометчиком, контракт с Минобороны он заключил в 2014 году. Похоронен в Волгограде 29 апреля. У него остались жена и двое детей, сообщило издание V1 30 апреля.

Администрация Константиновского района 29 апреля сообщила об открытии мемориальных досок погибшим на Украине Александру Щеголькову и Виталию Загородскому. Щегольков погиб 11 декабря 2022 года, ему было 32 года, Загородский - 9 декабря 2022 года, ему был 21 год, сообщила районная администрация в своем Telegram-канале. 22 апреля районные власти сообщили о гибели на Украине 25-летнего Руслана Нестеренко, он погиб 6 октября 2022 года. 9 апреля в своем Telegram-канале районные власти отчитались об открытии мемориальной доски Сергею Кузнецову, который погиб 1 апреля 2022 года.

В марте районные власти отчитывались об открытии мемориальных досок погибшим на Украине Станиславу Зазимко и Владиславу Горобцову.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 189 жителей Ростовской области. Всего власти и силовики на 14.40 мск 25 апреля сообщили о гибели на Украине не менее 1815 жителей юга России, в том числе 990 жителей СКФО и 825 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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