Четыре жителя Ростовской области убиты на Украине

28 апреля 2023, 15:44

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Николай Румянцев, Виталий Лушкин, Никита Михалев и Сергей Голубенко погибли на Украине, сообщили власти. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 178 жителей Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", Владимир Белов стал 174-м жителем Ростовской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Николай Румянцев погиб на Украине, его матери передан орден Мужества, сообщила администрация Цимлянского района 25 апреля в своем Telegram-канале.

О гибели в военной операции Виталия Лушкина и Никиты Михалева сообщила дума Новочеркасска 20 апреля, отчитываясь на своей странице в соцсети "ВКонтакте" о вручении их матерям орденов Мужества.

Азовская городская дума сообщила о передаче ордена Мужества семье Сергея Голубенко, который погиб в ходе военной операции на Украине 16 октября, говорится в сообщении думы на странице в соцсети "ВКонтакте" от 19 апреля.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 178 жителей Ростовской области. Всего власти и силовики на 23.00 мск 25 апреля сообщили о гибели на Украине не менее 1790 жителей юга России, в том числе 985 жителей СКФО и 805 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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