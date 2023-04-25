Вручение награды жене Владимира Белова. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Азовского района от 24.04.23, https://t.me/azovskiyrayon/3619?single

25 апреля 2023, 23:07

Военный из Ростовской области погиб на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Командир штурмового отделения Владимир Белов погиб на Украине, сообщила администрация Азовского района. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 174 уроженцев Ростовской области.

"Кавказский узел" писал, что Антон Белогривцев стал 173-м уроженцем Ростовской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

О гибели жителя станицы Елизаветинской Владимир Белова стало известно из отчета администрации Азовского района о передаче его семье ордена Мужества. Белов служил командиром штурмового отделения. Он погиб 5 ноября 2022 года, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации от 24 апреля.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 174 жителей Ростовской области. Всего власти и силовики на 23.00 мск 25 апреля сообщили о гибели на Украине не менее 1772 жителей юга России, в том числе 977 жителей СКФО и 795 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Контрактник из Дагогней убит на Украине", "Мобилизованный из Кабардино-Балкарии погиб на Украине", "Три жителя Ростовской области погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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