Житель Кабардино-Балкарии погиб в военной операции

01 мая 2023, 21:56

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Эраст Яковенко погиб на Украине, сообщили власти Прохладного. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 89 жителей Кабардино-Балкарии.

"Кавказский узел" писал, что Кантемир Дохов стал 88-м жителем Кабардино-Балкарии, гибель которого на Украине подтвердили власти.

На сообщение управления образования города Прохладный о гибели на Украине Эраста Яковенко обратило сегодня внимание издание "Кавказ.Реалии"*.

Эраст Яковенко, уроженец Прохладного, после школы служил в ограниченном контингенте советских войск в Польше в должности артиллериста- разведчика. После демобилизации окончил сельхозтехникум, затем устроился на работу в милицию, имел звание капитана. На службу вновь отправился в Чечню, служил в составе разведывательной роты. Уйдя в отставку, занимал должности в Терско-Малкинском окружном казачьем обществе, от командира сотни до атамана Прохладненского районного казачьего общества.

В начале года Яковенко отправился на военную операцию на Украину. Яковенко погиб 24 апреля, ему было 53 года, говорится в сообщении на странице управления образования города Прохладный в соцсети "ВКонтакте" от 29 апреля.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции на Украине не менее 89 жителей Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 66 из них, еще о гибели 23 военных стало известно из отчета властей о выплате компенсаций родным 84 погибших в 2022 году на Украине.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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