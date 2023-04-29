Сотрудник полиции. Фото Елены Синеок, Юга.ру

29 апреля 2023, 06:41

Силовик в Махачкале арестован по делу о смерти Курбана Далгатова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Сотрудник отдела полиции Советского района Махачкалы, подозреваемый по делу о смерти Курбана Далгатова, по ходатайству следствия заключен под стражу на два месяца, сообщил суд.

Как сообщал "Кавказский узел", 27 апреля стало известно, что в рамках расследования дела о смерти Курбана Далгатова задержан оперативный сотрудник отдела полиции Советского района Махачкалы. Он стал четвертым силовиком, задержанным по этому делу.

Следствие обратилось в Советский районный суд Махачкалы с ходатайством об аресте ранее задержанного оперуполномоченного отдела полиции по Советскому району, который подозревается в превышение должностных полномочий с применением пыток, повлекших смерть человека, сообщил 28 апреля суд.

"Суд постановлением от 28.04.2023 избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 26 суток, до 21 июня 2023 года", – сказано в сообщении на сайте суда.

Напомним, житель Махачкалы Курбан Далгатов умер 20 января после того, как был доставлен в отдел полиции по Советскому району. Родственники Далгатова предположили, что он умер от удушья, которое возникло после того, как Далгатову "были нанесены удары током в область сердца". 21 января МВД Дагестана отчиталось о начале проверки.

В МВД ранее заявили, что вечером 20 января между двумя мужчинами произошел конфликт на улице Омарова. Один из них применил оружие, выстрелив в оппонента несколько раз. Пострадавший был доставлен в больницу, а стрелявший скрылся при помощи 35-летнего мужчины. Позднее этот 35-летний мужчина был доставлен в отдел полиции.

В отделе полиции мужчине стало плохо, и полицейские доставили его в больницу, где он скончался. Было установлено, что погибшему были нанесены телесные повреждения, которые, возможно, стали причиной его смерти, отметило ведомство.

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Примечание:

"Прокурор запросил длительные сроки для силовиков по делу об избиениях в СИЗО Махачкалы", "Прокуратура потребовала от МВД рассмотреть заявление о жестком задержании в Махачкале", "ЕСПЧ назначил компенсации шести уроженцам юга России за пытки".

Автор: Кавказский узел

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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