Арест. Фото: Елена Синеок, "Юга.ру"

27 апреля 2023, 11:42

Четвертый полицейский задержан по делу о смерти Курбана Далгатова

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В рамках расследования дела о смерти Курбана Далгатова задержан оперативный сотрудник отдела полиции Советского района Махачкалы. Он стал четвертым силовиком, задержанным по этому делу.

Как сообщал "Кавказский узел", житель Махачкалы Курбан Далгатов умер 20 января после того, как был доставлен в отдел полиции по Советскому району. Родственники Далгатова предположили, что он умер от удушья, которое возникло после того, как Далгатову "были нанесены удары током в область сердца". 21 января МВД Дагестана рапортовало о начале проверки.

По уголовному делу о смерти задержанного в ночь с 20 на 21 января в отделе полиции Советского района Махачкалы задержан еще один полицейский, сообщило следственное управление СКР по Дагестану.

"Задержан четвертый оперативный сотрудник отдела полиции Советского района УМВД России по городу Махачкале. В ближайшее время в отношении него будет рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", – сообщило ведомство сегодня в своем Telegram-канале.

Полицейский задержан в рамках расследования уголовного дела о превышении полномочий. Ранее, в отделе полиции Советского района были проведены обыски, изъяты различные предметы и документы, сказано в сообщении.

Напомним, по данным полиции, вечером 20 января между двумя мужчинами произошел конфликт на улице Омарова. Один из них применил оружие, выстрелив в оппонента несколько раз. Пострадавший был доставлен в больницу, а стрелявший скрылся при помощи 35-летнего мужчины. Позднее местонахождение этого 35-летнего мужчины было установлено, и он был доставлен в отдел полиции.

Позже МВД по Дагестану заявило, что в отделе полиции мужчине стало плохо и полицейские доставили его в больницу, где он скончался. Было установлено, что погибшему были нанесены телесные повреждения, которые, возможно, стали причиной его смерти.

23 января трое подозреваемых – оперуполномоченные полиции – были заключены под стражу. Начальник райотдела и трое его заместителей были отстранены от работы. Сотрудник полиции Советского района Махачкалы Магомед Маликов, заподозренный по делу о пытках, приведших к смерти Далгатова, заявил о нарушениях в ходе расследования дела.

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Примечание:

"Прокурор запросил длительные сроки для силовиков по делу об избиениях в СИЗО Махачкалы", "Прокуратура потребовала от МВД рассмотреть заявление о жестком задержании в Махачкале", "ЕСПЧ назначил компенсации шести уроженцам юга России за пытки".

Автор: Кавказский узел

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