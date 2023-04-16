Следователи отказали подозреваемому по делу о смерти Далгатова в очных ставках

16 апреля 2023, 21:34

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Сотрудник полиции Советского района Махачкалы Магомед Маликов, заподозренный по делу в пытках, приведших к смерти Курбана Далгатова, заявил о нарушениях в ходе расследования дела.

Как сообщал "Кавказский узел", дело о смерти Курбана Далгатова расследует Следком по статье о превышении полномочий. 23 января трое подозреваемых - оперуполномоченные полиции - были заключены под стражу. Начальник райотдела и трое его заместителей были отстранены от работы.

Махачкалинец Курбан Далгатов в ночь на 21 января был доставлен в Советский райотдел полиции, после чего скончался. Родственники заявили, что он умер от удушья, которое возникло после того, как Далгатову "были нанесены удары током в область сердца". Мужчина получил травмы перед смертью, подтвердило МВД. По данным полиции, вечером 20 января на улице произошел конфликт между двумя мужчинами, один из них выстрелил в оппонента и скрылся с помощью 35-летнего мужчины. Этот 35-летний мужчина был найден и задержан. Во время разбирательства в отделе полиции у него ухудшилось самочувствие, ему оказали первую помощь и доставили в больницу, однако врачи констатировали смерть.

Следователи отказываются проводить очные ставки с другом Далгатова, так же заявившем об избиении в отделе полиции Булатом Атаевым, пожаловался полицейский Советского района Махачкалы Магомед Маликов, обвиняемый в пытках задержанного Курбана Далгатова, со ссылкой на заместителя председателя ОНК, члена Общественной палаты Дагестана Шамиля Хадулаева сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Заявление на имя Бастрыкина Шамиль Хадулаев опубликовал в своем телеграмм-канале. Во время общения с сотрудниками общественной наблюдательной комиссии в СИЗО-1 полицейский заявил о бездействии следствия, говорится в заявлении. По словам обвиняемого, он находился с Атаевым в другом кабинете и не причастен к избиению в коридоре отдела полиции. От полученных травм Далгатов скончался. Адвокат подал следователю два ходатайства о проведении очной ставки, но получил отказ.

"Магомед Маликов считает, что в случае его опознания Булатом Атаевым и подтверждением, что М. Маликов в момент совершения преступления, приведшего к смерти К. Долгатова, находился с ним в одном кабинете, означает его алиби - доказательство непричастности Маликова к данному преступлению", - написал Хадулаев в своем обращении.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что после смерти Долгатова в сети появились сделанные в морге фото, на них у погибшего видны гематомы от ударов. Далгатов имел звание кандидата в мастера спорта по вольной борьбе и до этого не жаловался на здоровье.

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