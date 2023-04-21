Три силовика из Чечни осуждены по делу о теракте в Знаменском

21 апреля 2023, 19:18

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Бывшие сотрудники антитеррористического центра Чечни Рустам Булуев, Руслан Наматов и Артур Ушаев приговорены к длительным срокам по обвинению в совершении теракта в селе Знаменское в 2005 году.

"Кавказский узел" писал, что в 2021 году в суд было направлено дело трех жителей Чечни, обвиненных по делу о теракте в селе Знаменском. Подсудимые обвинялись в бандитизме, терроризме, посягательстве на жизнь силовиков, убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, совершенных общеопасным способом организованной группой , незаконном хранении и перевозке взрывных устройств, а двое из них также обвинены в похищении человека.

19 июля 2005 года в селе Знаменском Надтеречного района Чечни при подрыве начиненного взрывчаткой автомобиля УАЗ были убиты 15 человек, в том числе женщина и два малолетних мальчика. Еще 24 местных жителя получили ранения, сообщили тогда силовики. По подозрению в причастности к инциденту были задержаны уроженцы Веденского района Али Агамерзоев и Асламбек Витригов. В организации нападения был обвинен задержанный позднее 29-летний Аюб Тунтуев. Согласно показаниям Тунтуева, заказчиком нападения был Шамиль Басаев, обещавший выплатить исполнителям этой акции тысячу долларов, заявили в августе 2005 года в МВД Чечни.

Южный окружной военный суд вынес приговор трем бывшим сотрудникам антитеррористического центра Чечни Рустаму Булуеву, Руслану Наматову и Артуру Ушаеву, обвиняемым в теракте в селе Знаменское (Чечня) в июле 2005 года. "С учетом позиции государственного обвинителя о виновности подсудимых, суд назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 21 до 24 лет с отбыванием в колонии строгого режима", - сообщила сегодня пресс-служба Генпрокуратуры России по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам.

Приговором суда Булуеву назначено наказание в виде 21 года лишения свободы, Наматову – 23 лет лишения свободы, Ушаеву – 24 года лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима. Ранее другие участники Агамерзаев, Витригов и Тунтуев были осуждены к длительным срокам лишения свободы, сообщил сегодня Следком России.

Как следует из карточки дела на сайте суда, в похищении человека обвинялись Булуев и Наматов, приговор подсудимым был оглашен сегодня.

Бывши сотрудник службы безопасности президента Чечни Аюб Тунтуев в 2008 году был приговорен к 24 годам колонии по обвинению в причастности к делу о теракте в 2005 году в чеченском райцентре Знаменское. В мае 2016 года в ЕСПЧ была подана жалоба на этот приговор, 1 июня 2017 года она была коммуницирована. В жалобе говорится, что 27 мая 2015 года Тунтуев под пытками был вынужден подписать заявление, в котором признавал свое участие в военных действиях против федеральных вооруженных сил в Чечне в период с 1994 года и по 2005 год и в вооруженном столкновении летом 1999 года в Ботлихском районе Дагестана. В 2017 году его признали виновным в атаке на псковских десантников виновным по делу о нападении на псковских десантников в 2000 году, суд, с учетом старого приговора приговорил его 24 годам и 11 месяцам колонии строгого режима.

Артур Ушаев ранее был приговорен к 19 годам лишения свободы, а Руслан Наматов - к 18 годам по делу о нападении на псковских десантников.

В ночь на 1 марта 2000 года бойцы шестой роты 104-го полка 76-й гвардейской дивизии ВДВ вступили в Чечне в бой с крупным отрядом Шамиля Басаева и Хаттаба. Рота около суток сдерживала натиск примерно 2000 боевиков, которые пытались вырваться из окружения. Тогда 84 из 90 военнослужащих погибли, были убиты 370 боевиков. В числе причин трагедии аналитики называют коррупцию и некомпетентность командования и офицеров, говорится в справке "Кавказского узла" "Бой за высоту 776: как погибли псковские десантники".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.