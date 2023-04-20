Уроженец Дагестана приговорен к длительному сроку по делу о нападении на псковских десантников в Чечне

20 апреля 2023, 15:00

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Махди Магомедов признан виновным в нападении на псковских десантников в 2000 году и приговорен к 23 годам колонии, сообщило сегодня следствие.

В ночь на 1 марта 2000 года бойцы шестой роты 104-го полка 76-й гвардейской дивизии ВДВ вступили в Чечне в бой с крупным отрядом Шамиля Басаева и Хаттаба. Рота около суток сдерживала натиск примерно 2000 боевиков, которые пытались вырваться из окружения. Тогда 84 из 90 военнослужащих погибли, были убиты 370 боевиков. В числе причин трагедии аналитики называют коррупцию и некомпетентность командования и офицеров, говорится в справке "Кавказского узла" "Бой за высоту 776: как погибли псковские десантники".

По версии следствия и суда, Магомедов 29 февраля 2000 года в составе объединенной группировки под общим руководством Шамиля Басаева и Хаттаба принял участие в нападении на военнослужащих 6 роты 104 полка 76 Псковской дивизии Воздушно-десантных войск, которое происходило в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт Шатойского района. "Нападение было осуществлено с трех сторон, при этом Магомедов, заняв позиции, из автомата Калашникова производил прицельные выстрелы в военнослужащих", - сообщил сегодня Следком России.

С учетом ранее вынесенного приговора суд приговорил Магомедова к 23 годам лишения свободы в колонии строгого режима, указано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В 2001 году суд в Махачкале приговорил Махди Магомедова к 21 году лишения свободы по делу о нападении на пермский ОМОН, сообщил "Коммерсант". "Его участие в нападении на омоновцев суд счел недоказанным, зато признал виновным в создании незаконных вооруженных формирований в селении Карамахи в 1997-1999 годы и в участии в боях против федеральных сил. За это он получил 21 год строгого режима с конфискацией имущества и еще 12 тысяч рублей штрафа за использование поддельного загранпаспорта", - говорится в публикации от 26 июня 2001 года.

Напомним, 29 марта 2000 года близ села Джани-Ведено в Веденском районе Чечни около 200 боевиков напали на автоколонну сотрудников ГУВД Пермской области и военнослужащих местной комендатуры. Были убиты 33 сотрудника правоохранительных органов и военных, захвачены в плен и впоследствии убиты ещё 10 сотрудников ГУВД Пермской области. 5 июля 2002 года в память о погибших силовиках и военных в Перми был открыт мемориал.

56-летний Махди Магомедов - уроженец Буйнакского района, следует из информации в перечне экстремистов и террористов, размещенном на сайте Росфинмониторинга.

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