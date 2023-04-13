Участник нападения на милиционеров в Чечне получил пожизненный срок

13 апреля 2023, 21:50

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К пожизненному лишению свободы приговорен участник нападения боевиков на пермский ОМОН в Чечне, совершенного в 2000 году.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2022 года суд приговорил к пожизненному лишению свободы уроженца Ставрополья Максима Понарьина, признав его одним из участников нападения на автоколонну пермского ОМОНа в Веденском районе в 2000 году. Уроженец Карачаево-Черкесии Рашид Атуов по этому же обвинению был осужден на 15 лет колонии. В ноябре 2022 года суд в Чечне добавил им по 12,5 года лишения свободы, назначив Понарьину окончательным сроком наказания пожизненное лишение свободы, а Атуову – 20 лет колонии.

29 марта 2000 года близ села Джани-Ведено в Веденском районе Чечни около 200 боевиков напали на автоколонну сотрудников ГУВД Пермской области и военнослужащих местной комендатуры. Были убиты 33 сотрудника правоохранительных органов и военных, захвачены в плен и впоследствии убиты ещё 10 сотрудников ГУВД Пермской области. 5 июля 2002 года в память о погибших силовиках и военных в Перми был открыт мемориал.

Верховный суд Чечни признал виновным мужчину, обвиненного в участии в нападении на пермский ОМОН в 2000 году, и приговорил его к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима, сообщила сегодня Генпрокуратура.

"В суде установлено, что обвиняемый, действуя в составе вооруженной банды под общим руководством Шамиля Басаева и Хаттаба, в марте 2000 г. в ходе вооруженного мятежа около с. Джани-Ведено Веденского района Чеченской Республики совершил посягательство на жизнь сотрудников ГУВД Пермской области и военнослужащих комендатуры Веденского района", - говорится в публикации на сайте ведомства.

Мужчина, чье имя в сообщении не указано, признан виновным по ст. 279 УК РФ (активное участие в вооруженном мятеже в целях насильственного изменения конституционного строя и нарушения территориальной целостности Российской Федерации) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа и военнослужащего).

"Обвинительное заключение по уголовному делу утверждалось в Генеральной прокуратуре Российской Федерации. […] Ранее судами Северо-Кавказского федерального округа за совершение указанного преступления к длительным срокам лишения свободы приговорены еще семь участников преступного сообщества", - говорится в сообщении.

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