Следком сообщил о приговоре участнику нападения на пермский ОМОН в Чечне

16 апреля 2023, 11:27

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Суд приговорил к пожизненному лишению свободы члена отряда полевых командиров Шамиля Басаева и Хаттаба Хафиза Раззакова, признав его виновным в нападении на автоколонну пермского ОМОНа в Веденском районе Чечни в 2000 году.

Как сообщал "Кавказский узел", 14 июля 2022 года стало известно, что до суда дошло дело Хафиза Раззакова, который обвинялся в нападении на российских военнослужащих в 2000 году в Чечне и участии в вооруженном мятеже.

По версии следствия, в марте 2000 года Хафиз Раззаков в составе группировки, численностью не менее 100 человек, под руководством полевых командиров Шамиля Басаева и Хаттаба участвовал в нападении на сотрудников отряда ОМОН ГУВД Пермской области и военнослужащих комендатуры Веденского района.

Хафиз Раззаков признан судом виновным в мятеже, а также покушении на правоохранителей и военнослужащих, сообщил 15 апреля на своей странице в соцсети "ВКонтакте" информационный центр Следкома.

"С учётом ранее вынесенного приговора Раззакову назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", – сказано в сообщении.

Комментариев от представителей Хафиза Раззакова не поступало.

Напомним, 29 марта 2000 года близ села Джани-Ведено в Веденском районе Чечни около 200 боевиков напали на автоколонну сотрудников ГУВД Пермской области и военнослужащих местной комендатуры. Были убиты 33 сотрудника правоохранительных органов и военных, захвачены в плен и впоследствии убиты ещё 10 сотрудников ГУВД Пермской области. 5 июля 2002 года в память о погибших силовиках и военных в Перми был открыт мемориал.

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