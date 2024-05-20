Состояние больницы в Волгограде дало повод для критики чиновников

20 мая 2024, 08:06

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Житель Волгограда опубликовал в соцсети фото ветхих помещений и изношенного инвентаря местной инфекционной больницы, также он пожаловался на антисанитарию. Пользователи соцсети раскритиковали чиновников, ответственных за состояние медучреждения.

Как информировал "Кавказский узел", волгоградцы ранее неоднократно жаловались на плохие условия в местных больницах. В частности, 5 февраля 2023 года местная жительница пожаловалась, что в детской больнице №8 плохие условия в палатах, а также изношенный инвентарь. Другие волгоградцы заявили в Telegram, что в этой больнице условия плохие уже много лет, и что ее руководство не предпринимает мер для их улучшения. Администрация медучреждения заявила, что оборудование было закуплено недавно, и что ремонт проводится ежегодно.

Жалоба волгоградца на плохие условия в местной инфекционной больнице №9 была опубликована 19 мая в Instagram*-паблике ghest_volgograd.

"Вот в такие условия меня положили. Полная антисанитария, не должностное, грубое отношение врачей и медперсонала. Палату совсем не дезинфицируют, не убирают, дышать нечем. Ещё и дали неизвестный препарат, от которого стало ещё хуже", – пожаловался житель Волгограда.

Также он прикрепил фотографии помещений больницы. На кадрах показана стена с отколовшейся керамической плиткой, матрас и подушка, на которых видны разводы, ветхая входная дверь, разбитые ступени на крыльце, отопительные батареи с облупленной краской.

Этот пост в Instagram*-паблике ghest_volgograd, на который подписаны около 63,8 тысячи пользователей, на 08.05 мск 20 мая набрал 456 отметок "нравится" и 53 комментария.

"В этой больнице всё стабильно. 10 лет назад угораздило туда попасть, у меня истерика только от вида больницы была, в палату я боялась зайти. Общая очередь за едой в столовую, и не знаешь, чем еще там заразишься. Жуть полнейшая! Я всю одежду, в которой там была, первым делом на мусорку вынесла, и отмывалась чуть ли не с "Белизной". Самая ужасная больница, с ужасными условиями", – подчеркнула __lysine1975__.

"Просто ужас! Зато администрация у нас делает ремонт каждый год и цветочки высаживает. И директоры все с шоферами ездят, и на Мальдивы раз в год. Вот куда все идет", – считает maria_bella83.

"Админ, отправьте это, пожалуйста, в нашу администрацию городскую, пусть посмотрят", – попросила irin_a9353.

"В такой инфекционной больнице чего доброго еще больше всякими болезнями заразиться можно", – заявила marinochka3103.

"Да, инфекционное отделение имеет дурную славу, сам знаю, дочь была там. Но все в интернете поговорили и забыли. А для решения больших задач нужно обращаться в различные инстанции. Нужно, чтобы в бюджет заложили деньги на следующий год. Нужна комиссия, которая напишет предписание. У всех руководителей куча писанины, которую постоянно присылают из Москвы, они реально многое не видят, сидя на отписках. Нужно обращаться, писать в службы, тогда и будет работа", – считает пользователь vlg.logoped_defektolog.

"Больница ветхая, 48 лет назад было не лучше. Больницу не ремонтируют, денег нет", – отметил пользователь jute_n_la_risa1511.

"Вот бы чиновники, депутаты и все работники, которые должны отвечать за эту халатность к госбольницам, лежали там и лечились точно с таким же персоналом", – написала ani_andrukhova.

"1-я инфекционная, которая в Кировском выглядит также, как будто в прошлый век попала", – отметил пользователь ra_expo_34.

На 08.05 мск на сайте комитета здравоохранения Волгоградской области и на сайте администраций Волгограда и Волгоградской области нет комментариев относительно жалобы местных жителей на условия в инфекционной больнице №9.

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