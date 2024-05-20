Стройка в городском парке вызвала возмущение жителей Сунжи

20 мая 2024, 08:58

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Арендатор строит ресторан в городском парке Сунжи и установил ограду, лишив горожан доступа к пруду, пожаловался в соцсети местный житель. Стройку в парке ведет родственник высокопоставленного чиновника, заявили в комментариях другие местные жители.

По словам одного из жителей Сунжи, владелец строящегося ресторана перегородил доступ горожанам к пруду, который находится в местном парке.

Житель Сунжи выразил недоумение тем, что застройщик распоряжается территорией пруда и прибрежной зоной. Он обратил внимание, что ранее эта зона была благоустроена за счет госбюджета, сообщила "Фортанга" 16 мая на своей странице в Instagram*.

"Рабочие забивают трубы и цепью огораживают территорию. Водителям, привыкшим без преград ездить вокруг пруда в поисках лучшего места для рыбалки, приходится поворачивать обратно", – пояснил житель Сунжи.

Ранее местные жители делали пробежки около пруда и рыбачили. Теперь же строители вступают в конфликты с рыбаками, добавил он. "Какое право имеет арендатор закрывать доступ к пруду?" – задался вопросом житель Сунжи.

На 08.50 мск 20 мая этот пост на странице "Фортанги" в Instagram*, на которую подписаны около 114 тысяч пользователей, набрал 92 отметки "нравится" и 13 комментариев. Их авторы возмутились действиями арендатора.

"Это брат [высокопоставленного чиновников] творит беззаконие", – заявил musa00808fftt.

"Это для племянника нашего [высокопоставленного чиновника] строится. Им все можно", – написал пользователь sagova9310.

"Чей это ресторан? Такой плохой дизайн", – подчеркнул пользователь dregby.

"Коллективно в Москву направить жалобу. Полетят погоны и пойдут проверки", – считает artglass_lab.

"Ничего не надо, соберитесь и снесите этот забор", – заявил has.hamhoev.

На 08.50 мск 20 мая на сайте администрации Сунжи нет комментариев относительно жалобы в соцсети на лишение арендатором местных жителей доступа к пруду в парке.

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