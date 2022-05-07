Поэт Шамиль Арбинин осужден по делу об атаке на псковских десантников в Чечне

07 мая 2022, 02:23

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Суд в Грозном назначил 10 лет колонии чеченскому поэту Шамилю Арбинину, признав его виновным в нападении в составе отряда полевых командиров Шамиля Басаева и Хаттаба на псковских десантников в 2000 году.

Как писал "Кавказский узел", 23 марта 2021 года Следком сообщил, что в Москве по подозрению в нападении в составе отряда полевых командиров Шамиля Басаева и Хаттаба на псковских десантников в 2000 году был задержан Герман Арбинин (в СМИ его также называют как Шамиль Арбинин и Шамиль Саидов). Арбинину вменяются статьи 279 УК РФ, часть 2 статьи 209 УК РФ, статья 317 УК РФ (вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих).

В ночь на 1 марта 2000 года бойцы шестой роты 104-го полка 76-й гвардейской дивизии ВДВ вступили в Чечне в бой с крупным отрядом Шамиля Басаева и Хаттаба. Рота около суток сдерживала натиск примерно 2000 боевиков, которые пытались вырваться из окружения. Тогда 84 из 90 военнослужащих погибли, были убиты 370 боевиков. В числе причин трагедии аналитики называют коррупцию и некомпетентность командования и офицеров, говорится в справке "Кавказского узла" "Бой за высоту 776: как погибли псковские десантники".

Суд в Грозном вынес приговор Шамилю Арбинину, сообщили 6 мая "Кавказ.Реалии"*.

Арбинин признан виновным в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих, суд назначил ему 10 лет колонии, информировал "Дош".

Поэт Шамиль Арбинин родился в 1976 году в городе Грозном, первое стихотворение написал в возрасте 14 лет. Большинство произведений Арбинина пронизаны философской, религиозной тематикой, говорится в интервью "Чеченинфо" от 12 марта 2021 года. В публикации указано, что поэт являлся членом Союза писателей. Однако после задержания Арбинина председатель союза Николай Иванов заявил, что Арбинин не числится в списках федерального и регионального союзов писателей, сообщили 26 марта 2021 года РИА "Новости".

Комментариев Арбиина или его представителей относительно решения суда не поступало.

Сообщений о приговоре Арбинину на сайтах Следкома России и Генпрокуратуры России по состоянию на 2.20 мск 7 мая нет.

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