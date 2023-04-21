Десантник из Дагестана убит на Украине

21 апреля 2023, 17:35

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Старший сержант Алик Магомедов погиб на Украине, сообщилапресс-служба Миннаца Дагестана. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 432 жителей Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что ефрейтор Айдин Казиев стал 431-м уроженцем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Старший сержант десантно-штурмовой роты Алик Магомедов погиб 17 сентября 2022 года в ходе специальной военной операции на территории Украины, сообщила 20 апреля в своем Telegram-канале пресс-служба министерства по делам национальной политики и религии Дагестана, отчитываясь об установке в селе Цуликана Акушинского района памятника погибшему.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 432 жителей Дагестана. Всего власти и силовики на 17.30 мск 21 апреля сообщили о гибели на Украине не менее 1757 жителей юга России, в том числе 971 уроженца СКФО и 786 – ЮФО. Больше всего погибших среди регионов юга России насчитывается в Дагестане. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.