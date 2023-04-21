21 апреля 2023, 17:35

Десантник из Дагестана убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Старший сержант Алик Магомедов погиб на Украине, сообщилапресс-служба Миннаца Дагестана. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 432 жителей Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что ефрейтор Айдин Казиев стал 431-м уроженцем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Старший сержант десантно-штурмовой роты  Алик Магомедов погиб 17 сентября 2022 года в ходе специальной военной операции на территории Украины, сообщила 20 апреля в своем Telegram-канале пресс-служба министерства по делам национальной политики и религии Дагестана, отчитываясь об установке в селе Цуликана Акушинского района памятника погибшему. 

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 432 жителей Дагестана. Всего власти и силовики на 17.30 мск 21 апреля сообщили о гибели на Украине не менее 1757 жителей юга России, в том числе 971 уроженца СКФО и 786 – ЮФО. Больше всего погибших среди регионов юга России насчитывается в Дагестане. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Житель Ростова-на-Дону погиб на Украине", "Житель Казбековского района погиб на Украине", "Два жителя Дагестана погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

21 апреля 2023, 16:50

21 апреля 2023, 15:53

  • Отмена запрета издания "Сахих аль-Бухари"* помогла Кадырову в создании образа защитника мусульман

    Кассационный суд отменил запрет издания "Сахих аль-Бухари"* на фоне заявлений Рамзана Кадырова, который пытается позиционировать себя главным защитником мусульман в России, указали религиоведы Дмитрий Микульский и Александр Сотников. Вердикт кассационной инстанции не может гарантировать, что суд в Татарстане, который признал книгу экстремистской, изменит свое решение, подчеркнула юрист Светлана Кузеванова.

21 апреля 2023, 15:04

21 апреля 2023, 14:49

21 апреля 2023, 14:20

  • Родители погибших солдат потребовали встречи с Пашиняном

    Родственники солдат, погибших при пожаре в воинской части, перекрыли улицу в Ереване, требуя встречи с премьер-министром Николом Пашиняном и министром обороны. Получив обещание встречи с помощником Пашиняна, протестующие разблокировали дорогу.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи