Два жителя Дагестана погибли на Украине

14 апреля 2023, 15:45

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Арсен и Мурад Курбановы погибли на Украине, сообщила администрация Сергокалинского района. С начала военной операции на Украине подтверждена гибель там как минимум 428 жителей Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что Ягуб Магомедов стал 426-м жителем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

12 апреля в Мюрегинской школе прошло открытие мемориальных плит памяти выпускников этой школы Курбанова Арсена и Курбанова Мурада, которые погибли в ходе военной операции на Украине, сообщила 13 апреля администрация Сергокалинского района на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Арсену Курбанову было 29 лет, он погиб 7 февраля. Такого же возраста был и Мурад Курбанов, он погиб 20 января, следует из информации на мемориальных досках, фотография который приложена к сообщению в Telegram-канале "Сергокалинский вестник".

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 428 жителей Дагестана. Всего власти и силовики на 15.30 мск 14 апреля сообщили о гибели на Украине не менее 1733 жителей юга России, в том числе 961 жителей СКФО и 772 – ЮФО. Больше всего погибших среди регионов юга России насчитывается в Дагестане. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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