Мемориальная доска Ягубу Магомедову. Стоп-кадр видео из телеграм-канала администрации Дербентского района от 12.03.23, https://t.me/derbentskiyrayon_official/5185.

13 апреля 2023, 00:27

Житель Дагестана погиб на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Рядовой Ягуб Магомедов погиб на Украине, сообщила администрация Дербентского района. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 426 жителей Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что Сайман Исрафилов стал 425-м жителем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

О гибели на Украине Ягуба Магомедова стало известно из сообщения администрации Дербентского района об открытии на фасаде Рукельской школы, где он учился, мемориальной доски. Магомедову был 21 год, он служил в звании рядового, погиб 22 ноября 2022 года, следует из видеоролика, приложенного к публикации в Telegram-канале районной администрации.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 426 жителей Дагестана. Всего власти и силовики на 00.10 мск 13 апреля сообщили о гибели на Украине не менее 1729 жителей юга России, в том числе 959 жителей СКФО и 770 – ЮФО. Больше всего погибших среди регионов юга России насчитывается в Дагестане. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Власти сообщили о гибели на Украине трех жителей Дагестана", "Контрактник из Астраханской области убит на Украине", "Житель Волгоградской области убит на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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